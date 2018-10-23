تكريم للشهداء وحفل غنائي في احتفالية جامعة المنيا بذكرى أكتوبر

فى احتفالية كبرى أقامتها جامعة المنيا تخليدًا لذكرى انتصارات أكتوبر بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات؛ تكريمًا لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية ممن عاصروا حرب أكتوبر حتى العملية الشاملة بسيناء 2018، برعاية من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، وإشراف الدكتور مصطفى عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الطلاب ضمن مهرجان حكاية نصر45 الذي أقامته الجامعة خلال الفترة من 6 إلى 28 من أكتوبر الجاري بمشاركة طلبة وطالبات الجامعة في جميع الأنشطة "الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والجوالة والعلمية" لعودة روح أكتوبر في نفوس الشباب، التي تجلت فى إرادة كاملة شعبًا وجيشًا وحكومة في رفض الهزيمة وتحقيق النصر.



تضمنت الاحتفالية رؤية فنية وغنائية خاصة ورسالة من الجامعة لطلابها وللمجتمع عن أهمية ومكانة هذا الحدث الكبير الذي أعاد لمصر وشعبها الكرامة والفخر وللقوات المسلحة المصرية الصانعة لملحمة قتالية وبطولات زلزلت كيان العدو وأصبحت تُدرّس في جميع مؤسسات العالم العسكرية، وستظل عالقة في قلوب ووجدان المصريين إلى أبد الآبدين.



حضر الاحتفالية الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور أبو بكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والعقيد أكرم علي المستشار العسكري لمحافظة المنيا، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عبد المجيد مصطفى مساعد مدير الأمن للشئون الإدارية، والقيادات العسكرية والتنفيذية، وعمداء ووكلاء الكليات وأسر شهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة.



قّدم د. محمد جلال بدوره تحية خاصة لأمهات وزوجات الشهداء، قائلًا "أنتن تاج على رؤوس المصريين جميعا، لما قدمتن من تضحيات بأرواح أبنائكن فداءً للوطن"، مضيفًا أن حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة عسكرية استطاعت فيها مصر أن تحقق انتصارا عسكريًا فحسب بل كانت اختبارًا تاريخيًا حاسمًا لقدرة الشعب المصري على أن يحول حلم التحرير وإزالة آثار العدوان إلى حقيقة، مؤكدا أن مصر وشعبها قادرة على تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.



وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي أن ما نراه الآن هو دليل قدرة المصريين على التخطيط، ووضع الاستراتيجيات الفعالة في الأمور العسكرية وغيرها، ولذا كان هذا العام عاما للأنشطة الطلابية بالجامعة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار عام 2018 عاما للأنشطة الطلابية، لنكمل درب أبطال أكتوبر ونحتفي بهم وببطولاتهم.



ومن جانبه أعرب الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، عن حفاوته البالغة بشباب جامعة المنيا المخلص الذي يبدي ولاءً واضحًا لبلاده، بساعده وروحه، هذا الشباب الذي هو نصف الحاضر وكل المستقبل مؤكدًا أن كل هذا المجهود وهذه الاستراتيجية الخاصة بالوزارة ليست إلا لتتاح المعلومة وتُزكى لدى الشباب حتى تكون الأداة الأمثل لمحاربة الشائعات.



وفي ختام الحفل تم عرض فيلم تسجيلي عن نصر أكتوبر 73 ولأهم فعاليات مهرجان حكاية نصر 45 الذي أقيم بالجامعة، كما ضم الحفل فقرات فنية غنائية لكلية التربية النوعية، مختتما بتكريم أسر الشهداء استحقاقًا لما فقدوه وقدمه أبناؤهم.