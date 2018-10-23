جايكا تدعم قناطر ديروط بـ 5.854 مليار ين ياباني.. صور

شارك مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر في حفل توقيع عقد الخدمات الاستشارية للإشراف على إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بين وزارة الموارد المائية والري وشركة سانيو اليابانية على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، وذلك بحضور وكيل وزارة الموارد المائية والري، الدكتور رجب عبد العظيم، ورئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، المهندس أشرف الحبيشي، ورئيس قطاع الري بالوزارة، المهندس خالد مدين، ونائب الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، أكيهيرو إيواساكي، ورئيس شركة سانيو اليابانية، نوريهيكو كونو.



تدعم جايكا قناطر ديروط من خلال توفير قرض ميسر بتكلفة 5.854 مليار ين ياباني بهدف دعم تحسين أعمال الري لزمام 1.5 مليون فدان أي ما يعادل 18% من مساحة الأراضي الزراعية في البلاد وهي مساحة زمام مصر الوسطى، والتي تضم محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، وتخدم أكثر من 24 مليون نسمة أي ما يعادل 26% من التعداد السكاني لمصر، فضلًا عن رغبة جايكا في تحسين التحكم الكامل في المناسيب والترفات لتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية.



تعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم القناطر في مصر حيث تم بناؤها عام 1872 على الكيلو 60.600 من رأس قناة الإبراهيمية في مدينة ديروط بمحافظة أسيوط. أما المجموعة الجديدة، فسوف تقع خلف محور المجموعة الحالية بمسافة 140 مترا.



وترجع الأسباب لإحلال المجموعة الحالية إلى قدم عمر منشأ مجموعة قناطر ديروط وتخطيها العمر الافتراضي حيث تم استخدامها لأكثر من 140 عاماَ، إلى جانب صيانتها بتكاليف باهظة، وتشغيل نظام البوابات بالطرق اليدوية التي لا تقوم بتوزيع المياه بشكل جيد.