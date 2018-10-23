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محافظات

تحصين 18 ألف و 574 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بأسوان

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:12 م
تحصين ماشية
تحصين ماشية
شاذلى عبد الفتاح
انتهت مديرية الطب البيطرى بأسوان اليوم الثلاثاء من تحصين 18 ألفا و 574 رأسًا من الماشية ضمن حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع.

ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة سعد باشا مدير الطب البيطرى بأسوان إن حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع مستمرة فى أسبوعها الخامس بعد إنطلاقها فى 15 سبتمبر الماضى بجميع أنحاء وقرى محافظة أسوان .

وأوضحت مدير عام الطب البيطرى فى تصريحات صحفية بأن الحملة تضمنت تحصين 16672 من الأبقار و1101 من الجاموس و774 من الأغنام حيث أنه تم عقد 86 ندوة إرشادية تثقيفية من بدء الحملة بواقع 16 ندوة أسبوعيًا لتوعية المواطنين .

وأشارت سعد إلى أنه فى حالة إكتشاف وجود بؤرة يتم التحصين عن طريق عمل حلقة مسافة 9 كم حول البؤرة وعمل تقصى 21 يومًا مسافة 3 كم حول القرية .
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