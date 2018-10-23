ميدو في مدرجات برج العرب بقميص الزمالك.. والجماهير تهتف: ابن النادي اهوه.. صور

ظهر أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، فى مدرجات ملعب برج العرب، مساندا للقلعة البيضاء في المباراة التي تجمع أبناء الرداء الأبيض أمام الإنتاج فى إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر .



كان الزمالك قد تغلب على مركز شباب منية سمنود بهدف دون رد فى دور الـ 32 للبطولة ، بينما تغلب الإنتاج الحربي على اتحاد الشرطة بهدفي دون رد فى إطار مباربات الدور ذاته .



ويلتقى الفائز من مباراة الزمالك والإنتاج مع الفائز من مباراة مصر للمقاصة ووادي دجلة.