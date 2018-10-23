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معرض فن الحبر الصيني بمصر.. رؤية الصين خطوط عابرة للقارات نوفمبر القادم

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:50 م
المركز الثقافي الصيني
المركز الثقافي الصيني بالقاهرة- ارشيفي
محمود نوفل
أعلن المركز الثقافي الصيني بالقاهرة عن إقامة الدورة ال26 لمعرض فن الحبر الصيني بمصر "رؤية الصين .خطوط عابرة للقارات" في الفترة من 1 نوفمبر حتى 5 نوفمبر تحت رعاية مجموعة الشركات الإعلامية للثقافة الصينية، و بالتعاقد مع مجلة "سوق الفن"، يتضمن المعرض أعمال لمخطوطات صينية تقليدية، وأعمال حديثة للحبر الصيني وفنون الخط الصيني والأختام بالإضافة إلى الأعمال اليدوية الخزفية.

ويُشار إلي أنه تم اقامة 25 دورة لمعرض "رؤية الصين .خطوط عابرة للقارات" منذ 2011 فى العديد من دول آسيا وأوروبا وأمريكا.

وذكر المركز في بيانه أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا بين مجموعة الشركات الإعلامية للثقافة الصينية والمركز الثقافي الصيني بالقاهرة لعقد الدورة ال 26، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها هذا المعرض فى أفريقيا وتحديدا مصر.
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