لجنة مصغرة بصناعة النواب لتعديل قانون نقابة الإعلانيين

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر تشكيل لجنة لتعديل قانون نقابة الإعلانيين المقدم من النائب فرج عامر رئيس اللجنة.



وأكد المهندس فرج عامر خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور ممثلي وزارة العدل والمالية ان القانون يحتاج الى تعديلات لضرورة وضع تعريف الإعلانيين لتشكيل نقابة لمن يعملون بمهنة الاعلان، مشيرا الى ان التعريف يحمي القانون من عدم الدستورية التي اشار اليها البعض في اجتماع سابق.



وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن اللجنة المشكلة لتعديل القانون ستضم ممثل من لجنة الصناعة وممثلين من لجان الثقافة والإعلام ومستشار وزير الصناعة ومستشار وزير العدل وممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام والجمعية المصرية للإعلان.



وتضمن القانون 6 مواد نصت على تشكيل لجنة تأسيسية من 21 اعلانيا من ذوات الخبرة من العاملين في المجال الإعلاني العام تتولى إجراءات تأسيس نقابة الإعلانيين وتضع لائحة تنظم طريقة عملها.