العليا لانتخابات العلميين تمد فترة التصويت لمدة ساعة

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات التكميلية للعلميين، برئاسة الدكتور صلاح النادي، قرار بمد فترة التصويت الى الساعة السابعة بناء علي طلب بعض الفروع فى المحافظات، تماشيا مع موعد خروج العاملين بالمصانع فى المحافظات.



يواصل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية التصويت بالانتخابات التكميلية والتي انطلقت في العاشرة صباحا ويتنافس بها 77 عضوا على 21 مقعدا شاغرا بالمجلس الأعلى للنقابة.



شارك حتى الآن بالعملية التصويتية 1300 عضوا من 70 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية للعلميين ممن لهم حق التصويت وسددوا اشتراكاتهم عن العام 2017.



وجاءت المنصورة في مقدمة المدن التي شارك بها أكبر عددا من المصوتين 250 عضوا واحتلت القاهرة المركز الثاني 230 عضوا.