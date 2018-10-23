وصول أولى رحلات شركة طيران سيشوان الصينية لمطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات شركة طيران سيشوان الصينية القادمة من شنج دو عاصمة مقاطعة سيشوان، وعلى متنها 230 سائحا صينيا، وذلك في إطار التعاون المثمر بين مصر والصين في مجال الطيران المدني.



حضر مراسم الاحتفال بوصول أول رحلة رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي المهندس أحمد فوزي، ورئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة المهندس أحمد يوسف، وسفير جمهورية الصين بالقاهرة ولفيف من قيادات وزارة الطيران وشركة الميناء والسياحة.



وأوضح بيان لشركة ميناء القاهرة الجوي أن فريق من العلاقات العامة بالشركة كان في استقبال ركاب الطائرة الصينية بالورود والهدايا التذكارية في مبنى الركاب 2، وأثنى السياح الصينيون على حسن الاستقبال وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم.



يذكر أن الشركة ستقوم بتسيير رحلتين أسبوعيا يومي الثلاثاء والخميس من مبنى الركاب رقم 2، وذلك بهدف تنمية حركة السياحة الوافدة من دولة الصين.