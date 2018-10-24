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ديني

الإفتاء: إدراك فضل صلاة الجماعة بركعة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:10 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة في الجماعة إنما تدرك بالركعة قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال «متى تدرك صلاة الجماعة؟»، أن فضل الجماعة يدرك بإدراك الركعة فأكثر، لكن إذا كان له عذر بسبب ذلك فاتته الصلاة؛ فإن أجر الجماعة يحصل له، وإن لم يصل في الجماعة كالمريض الذي حبسه المرض ثم وجد نشاطًا فرجى أن يدرك الجماعة فلم يدركها، وكإنسان توجه إلى الجماعة فحدث به حادث يمنعه من ذلك كالغائط أو البول، فذهب يتوضأ أو ما أشبهه من الأعذار الشرعية فهذا يرجى له فضل الجماعة إذا لم يفرط، لكن من جاء والإمام في التشهد فإنه يدخل معه، وله الفضل في ذلك لقوله: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فهذا عام يعم ما أدركه المؤمن من صلاة الإمام ولو التشهد، يدخل معه فإذا سلم قام وقضى ما فاته، ولكنه لا يدرك فضل الجماعة إلا بإدراك الركعة كما تقدم.

وأوضح أنه إن إدراك الجماعة يكون بثلاثة إدراكات، الأول أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، الثانية وهى أن الصلاة تدرك بإدراك السلام، والثالثة هى أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة منها قبل مضى وقتها فقد أدرك الصلاة كلها، فإما إدراك صلاة الجماعة وهى إن من أدرك السلام قبل ان يسلم الإمام السلام الأول فقد أدرك صلاة الجماعة.

وأشار الى أن الواجب على المؤمن أن يسارع إلى الصلاة، وأن يبادر بعد سماع الأذان حتى يدرك الصلاة كاملة، وحتى يؤدي ما شرع الله قبلها من الراتبة كراتبة الظهر، أو ما يسر الله من الركعات قبل العصر، أو المغرب، أو العشاء.
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