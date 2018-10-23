أمل فوزى: قانون الأحوال الشخصية موجود من عام 1920.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية أمل فوزى، إن قانون الأحوال الشخصية الذى يتم العمل به فى مصر تم وضعها فى عام 1920، معلقة «القانون ده كان على أيام سى السيد والست أمينة ولابد من تغييره».



وأضافت خلال حوارها القناة الأولى، أن الفترة الأخيرة ظهرت مشكلات كثيرة بين الأزواج والقانون قديم، وأكدت أن المجلس القومى للمرأة فى الوقت الأخير يعمل مجهودا كبيرا ولكن نطالب بتغيير القانون فى البداية.



وأشار إلى أن الجميع مطالب بعمل برامج تأهيلية للشباب قبل الزواج.

