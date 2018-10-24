هل تلزم الإقامة مع كل صلاة.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإقامة بعد الأذان ليست واجبة إنما هى تدخل فى فروض الكفاية.





وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال « هل تلزم مع كل صلاة إقامة؟»، أن هناك أشياء فى الشريعة لا تجب على كل فرد فردا وإنما تجب على أهل الحي أو المدينة فيجب ان يرتفع الأذان فى بلاد المسلمين بحيث يسمعه المسلمون.



