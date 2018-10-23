جامعة حلوان تنظم مسابقة للياقة البدنية.. الخميس

أعلنت إدارة النشاط الرياضى، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، جامعة حلوان، عن قيام بطولة الجامعة للياقة البدنية، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٥ أكتوبر الجاري، ليتم في صالة المطعم أمام مدرج (٣)، ويبدأ في تمام الساعة ١٠ صباحًا.



وكشفت إدارة رعاية الشباب الخاصة بجامعة حلوان في بيان لها، أنها بصدد إنشاء مسابقات للألعاب الرياضية لطلاب الجامعة في الفترة من ٢٥ أكتوبر الجاري إلى ٣٠ نوفمبر القادم ، داخل وخرج الحرم الجامعى.



جدير بالذكر أنه على من يريد الإشتراك بالمسابقات من الطلاب أن يحضر بالزى الرياضى، ويخضع للكشف الطبي من الكلية، ويتواجد بالكلية من الساعة ٩.٣٠ صباحا.