خالد الجندى: هذه أدوات النصابين والدجالين.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلاج بالقرآن والرقية الشرعية، يعتبر نوعا من أنواع النصب على الناس.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "يعنى هو لازم يكون فى حاجة اسمها رقية شرعية، ندعى بها، لو هو واحد دعا ربنا بكلام بسيط على قدر علمه ربنا مش هيقبله، بلاش نعقد الناس".