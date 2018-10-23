خالد الجندي: الحسد أصاب الناس بالوسواس القهري..فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحسد انتشر بصورة كبيرة فى المجتمع، ما تسبب فى إصابة الناس بما وصفوه بالوسواس القهري.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهو"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "تلاقى الواحد ماشى يقولك ده عينه وحشة، والشبشب المقلوب والمقص المفتوح، حصوة فى عينه، مفيش حاجة اسمها عينه وحشة".



واستكمل: "يمكن للشيخ أن يحسد نفسه، سواء اموال يكتنزها أو منصب تولاه"، مستشهدا بقول الله تعالى: {وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا}.