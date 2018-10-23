إزالة 3 عقارات بضواحي بورسعيد بعد صدور قرارات هندسية بإخلائها

وأكد السكرتير العام انه سيتم تباعا ازالة كافة العمارات المتبقية والتى تم اخلاؤها لنفس الغرض .



ولفت ابوزهرة الي انه سبق وأن تمت ازالة العديد من العمارات التى تم اخلاؤها بعد تسكين اصحابها فى وحدات سكنية بديلة تم منحها لهم.



شنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى اليوم حملة موسعة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط بمنطقة السيد متولى بالضواحى والتى سبق صدور قرارات لجنة هندسية بإخلائها من السكان حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.وقال المهندس كامل ابوزهرة سكرتير عام المحافظة ان المعدات قامت بإزالة 3 عقارات بالمنطقه بعد ان تم صدور قرارات بإخلائها .وأشار ابوزهرة إلى ان عملية الازالة تأتى لمنع اعادة اقتحامها مره اخرى وللحفاظ على سلامة أرواح المواطنين نظرا لما تمثله من خطورة عليهم .