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مرأة

أطعمة ومشروبات تقضي على الأرق

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:50 م
ارق
ارق
علا أحمد
يعتبر التخلص من مشكلة الأرق واحدة من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير منا، والطرق التلقيدية للقضاء على تلك الأزمة، ولأن النظام الغذائي يلعب دورا أساسيا في القضاء على تلك المشكلة.

وجاء في موقع، هيلث الأمريكي، أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها بصورة مستمرة، والتي يأتي على رأسها تناول طبق من السلطة الخضراء المضاف إليها زيت الزيتون والتي تساعد في تهدئة المعدة وكذلك تناول خليط من الشوفان المضاف إليه العسل الأبيض والحليب.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن تناول كوب من عصير النعناع المضاف إليه شرائح الليمون يساعد في القضاء على مشكلة الأرق كونه مهدئا طبيعيا للجسم ويساعد على الإسترخاء، إضافة إلى ذلك تناول كوب كبير من الحليب المضاف إليه العسل الأبيض.
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