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حوادث

ضبط تشكيل عصابى يضم 12 متهما لسرقة خطوط البترول بالقليوبية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:52 م
ضبط متهمين - أرشيفية
ضبط متهمين - أرشيفية
إبراهيم الهوارى
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابى يضم 12 عاطلا تخصصوا فى سرقة الوقود من خطوط أنابيب البترول فى طوخ وشبين القناطر تم ضبط سيارتين إحداهما محملة بـ 8 آلاف لتر بنزين 95 قبل بيعه فى السوق السوداء.

وردت معلومات للعميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بقيام تشكيل عصابى بسرقة المواد البترولية من من خطوط شركات البترول بمدينة طوخ.

توصل فريق البحث إلى أن وراء السرقات تشكيل عصابى ضم 12 وفى أحد الأكمنة تمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ من ضبطهم أرشدوا عن سيارتين فنطاس تم ضبطهما محملة احداهما ب 8 آلاف لتر بنزين 95.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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