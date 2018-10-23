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تعليم

رئيس جامعة بورسعيد يتناول طعام الغداء مع طالبات المدينة الجامعية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:49 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تفقد الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد المدينة الجامعية طالبات وكان فى استقباله حسن موسى مدير عام المدن الجامعية وهويدا العفنى مدير إدارة المدينة الجامعية طالبات.

وتفقد شمس المطعم الخاص بإعداد وطهى الطعام وتابع توزيع الطعام على أبنائه الطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأيضا مستوى النظافة وتواجد قيادات المدينة وأطقم الإشراف وتناول شمس بتناول وجبة الغداء وسط أبنائه من طالبات المدينة الجامعية معربا عن سعادته بذلك.

وأكد رئيس الجامعة التواجد معهم دائما على فترات قريبة والاستماع لهم وتلبية العديد من طلباتهم، كما أجاب شمس على العديد من الاستفسارت لعدد من الطالبات.

وشدد شمس لطالبات المدينة الجامعية بأن مكتبه مفتوح لهم على مدار العام الجامعى وأن جامعة بورسعيد تضع كل الإمكانات لراحة ورعاية أبنائها من طلبة وطالبات المدن الجامعية.

واستفسر رئيس جامعة بورسعيد من عدد من الطالبات عما يقدم لهم من رعاية وخدمات داخل المدينة الجامعية وأكدوا على جهود كافة العاملين داخل المدينة على مدار اليوم وأن الجامعة لا تبخل عليهم فى ذلك، شاكرين تواجد رئيس الجامعة والاهتمام برعايتهم والتى تجلت فى حرص شمس على تناول وجبة الغداء معهم.
رئيس جامعة بورسعيد يتناول طعام الغداء مع طالبات المدينة الجامعية
رئيس جامعة بورسعيد يتناول طعام الغداء مع طالبات المدينة الجامعية
رئيس جامعة بورسعيد يتناول طعام الغداء مع طالبات المدينة الجامعية
رئيس جامعة بورسعيد يتناول طعام الغداء مع طالبات المدينة الجامعية
رئيس جامعة بورسعيد يتناول طعام الغداء مع طالبات المدينة الجامعية
رئيس جامعة بورسعيد يتناول طعام الغداء مع طالبات المدينة الجامعية
رئيس جامعة بورسعيد يتناول طعام الغداء مع طالبات المدينة الجامعية
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