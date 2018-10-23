أول قاضية بالمحكمة العليا الأمريكية تعلن إصابتها بالزهايمر

أعلنت القاضية، والمحامية، والسياسية الأمريكية ساندرا داي أوكونور إصابتها بمرض الزهايمر، وهي في الـ 88 عامًا من عمرها.



وقالت في رسالة عامة إنها لم تعد قادرة على المشاركة في الحياة العامة.. بعد إصابتها بالخرف"، وعبرت عن امتنانها وتقديريها العميق لما جنته من نجاح فى حياتها، كونها أول قاضية في المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية.



كانت أوكونور قاضيًا في محكمة الولاية بعد ترشيحها إلى المحكمة العليا في عام 1981 من قبل الرئيس رونالد ريجان ، لتعلن تقاعدها فى عامها الـ 75 عام 2005.



يذكر أن أكونور حصلت على العديد من الجوائز مثل وسام الحرية فيلادلفيا، وقاعة الشهرة الوطنية للمرأة، ووسام الحرية الرئاسي.