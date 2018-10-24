نقص الإمكانيات والأطباء أزمة في مستشفيات الوادي الجديد.. المحافظ: القوافل الطبية والتعاقد مع الكوادر الطبية العلاج الأمثل لحل الأزمة

أهالي الوادي الجديد يشكون نقص الإمكانيات والأطباء في مستشفيات المحافظة

الزملوط: القوافل الطبية والتعاقد مع الكوادر الطبية العلاج الأمثل لحل الأزمة

مستشفى بلاط المركزي يتبعه 8 وحدات صحية





تعاني الوحدات الصحية والمستشفيات بالوادي الجديد, من عجز في معظم التخصصات الطبية , ونقص الأجهزة والإمكانيات, وبالرغم من وجود وحدات صحية بمعظم القرى النائية، إلا أنها خالية من الأطباء والأجهزة الطبية على حد سواء.





ومازال أهالي المحافظة يعانون أشد المعاناة من نقص الكوادر الطبية وعدم إلتزام بعض الكوادر الحالية في العمل داخل المستشفى وإنشغالهم بعياداتهم الخارجية بالإضافة إلى عزوف الأطباء الجدد عن القدوم للمحافظة لطبيعتها الصحراوية وبعدها عن العاصمة .





يقول المواطن احمد درغام من اهالي باريس، إن مستشفي باريس المركزي لا يوجد به إمكانيات فضلا عن عدم وجود معظم التخصصات الطبية ويتم تحويل المرضى إلى مستشفى الخارجة العام التي تبعد عن باريس حوالي 90 كيلو والذي يقرر أيضا تحويل المريض إلى مستشفيات أسيوط إذا ما بقيت الحالة على قيد الحياة.





كما أكد محمود حسن من اهالي بلاط أن مستشفى بلاط المركزي لا يوجد به أجهزة طبية ولا أطباء متخصصين الا طبيب ممارس عام ووظيفته الرئيسية تحويل المرضى إلى مستشفى الداخلة المركزي والذي يبعد حوالي 30 كيلو عن مركز بلاط , ونظرا لعدم وجود تخصصات طبية تقوم مستشفى الداخلة أيضا بتحويلها للمستشفيات خارج المحافظة.





وأوضح حسن أن مستشفى بلاط المركزي يتبعها 8 وحدات صحية يفتقرون الي وجود اطباء بصفة دائمة حيث يتم تحويل المرضي من الوحدات الصحية الي المستشفي المركزي ومنها الي مستشفيات أسيوط .





وذكر محمد عبد المغني من اهالي الفرافرة ان مستشفي الفرافرة تفتقر لأبسط الإمكانيات وجميع الحالات يتم تحويلها الي مستشفي الداخلة التي تبعد حوالي 450 كيلو ومنها الي مستشفي أسيوط التي تبعد حوالي 400 كيلومتر، مشيرًا الي أن مستشفيات المحافظة ما هي إلا "محطة " لتحويل المرضى إلى مستشفيات أسيوط أو الي الآخرة .





من جانبه أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم مناقشة كيفية تدعيم المحافظة طبيا بمختلف التخصصات الطبية مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد محيي مساعد الوزير للطب العلاجي.





وقال الزملوط، إن الوزيرة قررت الدفع بأطباء في مختلف التخصصات الطبية وكذلك التنسيق مع الجامعات الخاصة لإيفاد قوافل طبية مكبرة إلى المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الخارجة العام والبدء في إنشاء المستشفى الجديدة بالداخلة.



