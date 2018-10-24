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المحافظين: زراعة 6 آلاف فدان طماطم مصاب بفيروس السبب في ارتفاع أسعارها

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
معتز الخصوصى
أكد نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة لحزب المحافظين أن ارتفاع أسعار "البطاطس والطماطم" المبالغ فيها أحدث خللا اقتصاديا كبيرا داخل ميزانية الأسرة المصرية.

وقال فصيح فى بيان صحفى له، أن ارتفاع أسعار الطماطم ترجع لأن أكثر من 6000 فدان زرعت بشتلات مصابة بفيروس "023" كما أثير مؤخرا وأكدته وزارة الزراعة، هو ما أدى إلى إهلاك جميع الأراضي المزروعة مما أحدث فجوة داخل السوق المصرية.

وتابع: أما ارتفاع اسعار محصول البطاطس ناتج عن احتكار كبير لعدد معين من رجال الأعمال الذين عطشوا السوق منها والأن هي متواجدة داخل الثلاجات.

وتساءل رئيس لجنة الزراعة عن دور الدولة ووزارة الزراعة بالأخص ووزارة التموين وحماية المستهلك في التصدي لمثل هذه الأفعال التي تؤثر بالسلب على المواطن البسيط.

ووجه فصيح، سؤاله لوزير الزراعة أين دور الأجهزة الرقابية لديكم على الأصناف والشتلات والبذور التي تدخل البلاد من الخارج، أو التي تنتج محليا للأسف الشديد دون رقابة فعالة؟، وأين دور الإرشاد الزراعي لتوعية الفلاح والمزارع المصري وارشاده في اختياره للأصناف والانتاج الأفضل؟، وأين دور الرقابة على الأسواق ومتابعة جشع التجار؟.

وناشد رئيس لجنة الزراعة السيد "وزير الزراعة" بسرعة البدء في تفعيل دور الإرشاد الزراعي وإعادة الدورة الزراعية والرقابة الفعلية على الأسواق ومحاربة الاحتكار.

وطالب بصفته رئيس لجنة الزراعة في حزب المحافظين، بإصدار بيان واضح لوزارة الزراعة يشمل إحصائيات واضحة عن كل المزروعات ومساحاتها كل عام، مطالبا أيضا أن تتدخل الدولة لدعم تلك السلعتين عن طريق دعمهم في المجمعات الاستهلاكية للمواطنين، إلى جانب الاستعانة بأهل الخبرة الرشيدة في المجال الزراعي والنزول إلى أرض الواقع دون الاعتماد فقط على التقارير.
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