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الرئاسة: بلغاريا كانت صوت مصر بالاتحاد الأوروبي بعد 30 يونيو.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:24 م
بسام راضي، المتحدث
بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
هاني حسين
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية البلغارية قديمة، وتمتد لقرابة 100 عام من التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف " راضي " في مداخلة هاتفية  ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء البلغاري كان مثمرا للغاية، مؤكدا أن مصر لديها اصدقاء كُثر في أوروبا.

وتابع:" بعد عام 2013 كان هناك حالة من عدم الفهم من بعض دول الاتحاد الأوروبي لطبيعة الأحداث في مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو، وبعض الدول الأصدقاء داخل الاتحاد الأوروبي قامت بدور كبير في توضيح الصورة وحقيقة الأمور في مصر، والتأكيد على أن ثورة 30 يونيو كانت بإرادة شعبية، وكانت بلغاريا من الدول التي مثلت صوت مصر في الاتحاد الاوروبي بعد ثورة 30 يونيو".
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