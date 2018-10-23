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معلومات صادمة عن الروماتيزم فى يومه العالمى.. أخطر من السرطان.. وعادة غير متوقعة تقضى على الآلام نهائيا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:03 م
روماتيزم
روماتيزم
اسماء محمد
  •  الروماتيزم يسبب مضاعفات خطيرة تفوق التوقع
  •  الروماتيزم يغير نبرة الصوت عندما يصيب الحنجرة 
  •  الصيام أفضل علاج للتخلص من الالام المفاصل 


يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للروماتيزم وهو من أكثر الأمراض المعروفة فى العالم أجمع فهو من أكثر الأمراض شيوعا خاصة فى فصل الشتاء ونظرا لتأثيراته الخطيرة على الإنسان عكف الباحثون والعلماء على كشف المزيد من المعلومات عنه.

نعرض فى اليوم العالمى للروماتيزم أغرب المعلومات الصادمة التى رصدتها الدراسات والأبحاث العلمية فى الآونة الأخيرة.

أخطر من السرطان

يعتبر الأطباء أن الروماتيزم أشد خطرًا من السرطان والسل فهو من الأسباب الرئيسية لحدوث حالات الإعاقة والعجز لدى المصابين بهذا المرض، وذلك إذا استمر الالتهاب دون علاج، فمن الممكن أن ينتج عنه تدمير الغضاريف المغطية لنهايتي العظم في المفصل، بالإضافة إلى تلف جزء من العظم نفسه، ومع مرور الوقت تختفي الغضاريف وتقل المسافة الموجودة أصلًا في المفصل، التي كانت تشغلها تلك الغضاريف، وبذلك تصبح المفاصل المصابة مؤلمة للغاية ورخوة وغير مستقرة، كما من الممكن أن تفقد قدرتها على الحركة، ويحصل أيضًا تشوه في المفصل المصاب، ويعتبر هذا المرض مرضًا جهازيًا، فيصيب مختلف أجهزة الجسم، كجهاز القلب، والجهاز التنفسي، وهناك صعوبة في علاج الأضرار اللاحقة بالمفصل عند حصولها، وبما أن تلك الأضرار من الجائز أن تحدث في مرحلة مبكرة من سير المرض، هنا تكمن أهمية التشخيص المبكر والعلاج المناسب في السيطرة على التهاب المفاصل الروماتيزمي، إذ يصيب هذا المرض عادة مفاصل اليد والقدم والرسغ والركبة والكاحل، ويكون تأثيره في تلك المفاصل و إذا أصاب الالتهاب إحدى اليدين ستصاب غالبًا اليد الأخرى أيضًا، كما أنه يؤثر في عدة مفاصل معًا.

يغير نبرة الصوت
قالت الجمعية الألمانية لعلاج الروماتيزم إن المرض قد يتسبب فى تغير نبرة الصوت أيضًا، وذلك عندما يُصيب الالتهاب غضاريف ومفاصل الحنجرة.

وأضافت الجمعية أنه يمكن الاستدلال على ذلك من خلال ظهور بحّة بالصوت تشبه البحّة المصاحبة لنزلة البرد، غير أن تغير الصوت يحدث هنا تدريجيًا وليس بشكل مفاجئ كما هو الحال عند الإصابة بنزلة برد.

ويمكن مواجهة البحّة من خلال ممارسة بعض التمارين الصوتية بانتظام كالغناء مثلًا، وقد يستدعى الأمر الخضوع للجراحة فى بعض الحالات، على سبيل المثال عند الشعور بالإرهاق بعد التحدث لمدة خمس إلى عشر دقائق.

عادة تحد من آلام
للصيام فوائد عظيمة على الإنسان، ومنها أنه يمثل علاجا طبيعيا لعدد من الأمراض الخطيرة، التي نلقي الضوء اليوم على أحدها، وهو ” الروماتيزم”، حيث أثبتت دراسة ألمانية حديثة، أن الصيام قادر تخفيف آلام هذا المرض العظمي شديد الإزعاج.

نصحت الدراسة الألمانية المرضى المصابين بالروماتيزم، وأنواع أخرى من أمراض العظام والمفاصل، بأن يحرصوا على الصيام، ويغيروا مواعيد تناول الأدوية، بحسب وجبتي السحور والإفطار، مع الإقلال مع الأطعمة التي تحتوي على أملاح.

وكشفت الدراسة، التي أجرتها جامعة “فريدريك شيلر”، عن أن الصوم تحت إشراف طبي، يسهم في الحد من آلام المفاصل المزمنة، والروماتيزم.

وأوضحت الدراسة أن المرضى يمكنهم الصيام، وتناول الأدوية في جرعة واحدة أو اثنتين، موضحة أن الصيام مفيد في أنواع كثيرة من الروماتيزم، وأهمها المفصلي.
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