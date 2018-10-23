كهربا يهدر هدف تقدم الزمالك على الإنتاج الحربي

أهدر محمود عبد المنعم كهربا، فرصة تحقيق هدف مؤكد فى شباك نادي الإنتاج الحربي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.



أضاع "كهربا"، الفرصة بطريقة غريبة، بعد أن راوغ حارس المرمى وسدد الكرة ضعيفة جدا بين اقدام مدافع الانتاج الحربي.



جدير بالذكر ان الزمالك متعادل سلبيا مع الانتاج الحربي حتى الدقيقة 57 من عمر اللقاء.