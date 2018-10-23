مستقبل وطن بالشرقية يوقع بروتوكول تعاون مع تعليم الكبار

وقع الدكتور محمد سليم الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمدة عام وذلك بمسرح مكتبة مصر العامة بالزقازيق، بحضور الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار، وشباب الحزب والمهتمين بالشأن التعليمي بالمحافظة.



أكد عمري أن محو أمية المواطن حق له وتعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية، معبرا عن سعادته عندما تواصل معه القائمون علي حزب سياسي بحجم مستقبل وطن له انتشاره الكبير بالقري والنجوع ولدي قياداته رغبة حقيقية في مواجهة الجهل والأمية.



وأشار الى ان الدول المتقدمة الآن تهتم بمواجهة «الأمية التكنولوجية»، أما فى مصر فإننا نعانى بسبب الأمية التى تعنى عدم القدرة على القراءة والكتابة أصلا، لذا فمن الضرورى ونحن فى مرحلة تعمل فيها الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها على رفع معدلات التنمية وبناء مصر القوية أن تكون قضية القضاء على الأمية فى صدارة المشهد، حتى يشارك ملايين الأميين فى عملية البناء والتنمية.



فيما أكد سليم أن الحزب يسعي لمساندة خطة التنمية المستدامة وان المستهدف هو القضاء على الأمية فى مصر عام 2030 ، وأن نصل بنسبتها للصفر الافتراضى أى أن تكون أقل من 5 %، وذلك تماشيًا مع توجه القيادة السياسية.

