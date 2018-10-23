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أخبار العالم

قطر تعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قلب الدوحة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:36 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء، إن المنتخب الإسرائيلي للجمباز يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في الدوحة يوم الخميس القادم.

ونقلت الصحيفة عن مدير البعثة الإسرائيلية، جاكي فيشنيا، قوله إن القطريين تعاملوا معنا بشكل رائع، قابلونا بترحاب شديد، أعطونا العلم الإسرائيلي مثل باقي المنتخبات، وعزفوا لنا النشيد الوطني.
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