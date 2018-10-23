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تعليم

حفل استقبال لطلاب آداب مكتبات جامعة حلوان

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:38 م
صدى البلد
عاطف خالد
أعلن قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان عن حفل استقبال تعريفي لطلاب القسم الجدد بالعام الدراسي 2018 /2019.

أوضحت الكلية في بيان إن الحفل يبدأ الاثنين المقبل بقاعة المؤتمرات بالدور الأرضى فى المكتبة المركزية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

يذكر أن قسم المكتبات والمعلومات بالكلية يعقد هذا الحفل من أجل الترحيب بالطلاب الجدد وتعريفهم بالقسم.
حفل استقبال لطلاب آداب مكتبات جامعة حلوان
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