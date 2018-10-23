حفل استقبال لطلاب آداب مكتبات جامعة حلوان

أعلن قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان عن حفل استقبال تعريفي لطلاب القسم الجدد بالعام الدراسي 2018 /2019.



أوضحت الكلية في بيان إن الحفل يبدأ الاثنين المقبل بقاعة المؤتمرات بالدور الأرضى فى المكتبة المركزية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.



يذكر أن قسم المكتبات والمعلومات بالكلية يعقد هذا الحفل من أجل الترحيب بالطلاب الجدد وتعريفهم بالقسم.