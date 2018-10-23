خلال مؤتمر الناس والبنوك: القومي للمدفوعات اعتمد خفض التعامل بالنقد الكاش.. البنوك لعبت دورا كبيرا في نجاح الإصلاح الاقتصادي.. وحجم تحويلات المصريين بالخارج قيمة مضافة للجهاز المصرفي

وكيل محافظ البنك المركزي: القومي للمدفوعات اعتمد خفض التعامل بالنقد الكاش

نائب رئيس البنك الأهلي : البنوك لعبت دورا كبيرا في نجاح الإصلاح الاقتصادي

محمد الأتربي: حجم تحويلات المصريين بالخارج قيمة مضافة للجهاز المصرفي

أكد المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الدفع والتحصيل الالكتروني، أن التحول للدفع الإلكتروني يأتي في إطار اهتمام الدولة والمجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إنجاز المعاملات المالية الرقمية تكنولوجيا وتحقيق الشمول المالي.ونوه حسين، خلال مؤتمر الناس والبنوك تحت عنوان دور البنوك في دعم منظومة الدفع الإلكتروني، إلى أن المجلس القومي للمدفوعات اعتمد منهجا علميا لتقليل التعامل بالنقد الكاش و تحسين البنية التحتية لنظم الدفع والتعاون التشريعي من خلال إقرار قانون الدفع الإلكتروني من مجلس الوزراء أول أكتوبر الجاري واعداد خصم خاص الدفع الإلكتروني، بالإضافة لقيام البنك المركزي المصري منظومة كروت وطنية تحت اسم ميزة لتشجيع الأفراد والتجار علي استخدامها.وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى لتحويل نظم الدفع الإلكتروني وفقا لاهتمام البنك المركزي لمواجهة المخاطر.قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لتكنولوجيا المعلومات، إن البنك المركزي أتاح استخدام المحافظ الإلكترونية لاستلام حوالات المصريين العاملين بالخارج، كاشفًا عن دراسة المركزي التعاون مع بعض الدول العربية لاستخدامها لإجراء عملية التحويل من الخارج.وأوضح على هامش مؤتمر "الناس والبنوك الثاني عشر" تحت عنوان "دور البنوك في دعم منظومة الدفع الإلكتروني"، أن البنك المركزي وضع معايير للبنوك التي تقدم خدمة المحافظ الإلكترونية منها تحقيق نمو في حجم المحافظ قدره ٣٠٪ سنويًا، مع الاهتمام بالمحافظ النشطة بحيث لا تقل عن ١٠٪.وأشار إلى إطلاق أول بطاقة مصرية بنهاية ديسمبر المقبل تحت مسمى "ميزة"، مؤكدًا أن البنك المركزي خاض المرحلة الأولى من عملية الدفع الالكتروني التي تمثلت في تحويل المرتبات عبر الوسائل الإلكترونية، وحاليًا تتمثل المرحلة الثانية في استخدام الأموال عبر وسائل الدفع الالكتروني المختلفة، مما يسهم في زيادة حجم الأموال المدارة عبر البنوك، وتمويل الاستثمارات، وتوفير فرص عمل.وأضاف أن زيادة المعاملات الإلكترونية إلى ١٠٪ يسهم في زيادة حجم الـ GDP بنحو ١.٥ مليار دولار، فصلًا عن توفير ٢٠٠ ألف فرصة عمل.وأكد أن البنك المركزي يتحمل تكلفة كبيرة في عملية طباعة البنكنوت وتداوله، وهو ما يحتم تعزيز عملية الدفع الإلكتروني، الذي يسهم أيضًا في تقليل عملية الفساد.وتابع حسين قائلًا: "تولي الدولة أهمية كبيرة لتعزيز فكر المدفوعات الإلكترونية، وهو ما ظهر في تدشين المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية."وأوضح أن الفترة الراهنة تشهد العمل على قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، بما يسهم في تحفيز المجتمع نحو الدفع اللانقدي، مشيرًا إلى اعتماد القانون من قبل مجلس الوزراء في وقت سابق، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة ليتخذ خطواته الدستورية نحو التطبيق الفعلي، ومن المقرر أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية له خلال فترة ٦ أشهر من إصدار القانون، على أن يتم وضع فترة زمنية لتوفيق الأوضاع للجهات المنوطة بالقانون.أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، أن حجم التحويلات النقدية للمصريين العاملين بالخارج أصبحت تمثل قيمة مضافة الجهاز المصرفي والذي استفاد منها بنسبة ٩٥% لترتفع إلى 26.3 مليار دولار، بعد أن كانت تذهب 50%منها للقطاع الموازي قبل اتخاذ البنك المركزي إجراء التعويم لحماية الاقتصاد.وأضاف في فعاليات الجلسة الأولى لمؤتمر الناس والبنوك والتي يرأسها هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، بعنوان دور البنوك في دعم الاقتصاد، أن الاقتصاد القومي حقق مؤشرات إيجابية بعد إجراءات الجهاز المصرفي والتي لاقت إشادة من مؤسسات التصنيف الائتماني وخصوصا موديز.وكشف عن ارتفاع قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر من 2.5مليار جنيه في 2015 إلى 12 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي من إجمالي 110 مليارات جنيه وفرها الجهاز المصرفي لدعم ذلك القطاع والشباب وريادة الأعمال.قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري وامين عام مؤتمر الناس والبنوك، أن البنوك لعبت دورا هاما وأساسيا في عملية الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن قوة وصلابة القطاع المصرفي هي العنصر الداعم في تحقيق ذلك.وأشار خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك الثاني العشر والمُقام تحت عنوان دور البنوك في دعم منظومة الدفع الالكتروني، إلى أن حجم أصول القطاع المصرفي سجل في يوليو الماضي نحو ٥.١ تريليون جنيه، كما سجل رأسمال البنوك مجتمعة ٣٦٢.٤ مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها ١٣٪.وأوضح أن البنوك تمتلك سيولة كبيرة حيث يقدر حجم ودائع عملاء القطاع نحو ٣.٦ تريليون جنيه، مقابل قروض تبلغ ١.٦ تريليون جنيه.وشدد أن البنوك مستمرة في عملها الداعم للاقتصاد في المرحلة الهامة الراهنة التي تمثل استكمالًا لعملية الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة مؤخرًا عبر تحقيق نمو اقتصادي بلغ نحو ٥.٤٪ خلال العام المالي السابق، ومن المتوقع أن يصل الى ٥.٦٪ خلال العام المالي المقبل.وأكد على دعم البنك المركزي لقطاعات حيوية تخدم النمو الاقتصادي بالبلاد، كان على رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهمت مبادرة البنك المركزي في تحقيق زيادة بحجم قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو ١١١ مليار جنيه، بالإضافة إلى إصدار البنك المركزي ضمانة بقيمة ٢ مليار جنيه كضمانة سيادية لمخاطر الائتمان.وأضاف أن مبادرة البنك المركزي ساهمت في زيادة حجم التمويل العقاري ليسجل ١٤.٥ مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.