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رياضة

العامري فاروق للاعبي الأهلي: ألعبوا بروح الفانلة الحمراء

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:39 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
طالب العامري نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة بالجزائر من لاعبي فريقه بالتحلي بروح الفانلة الحمراء أمام وفاق سطيف الجزائري الي ستقام بعد قليل في اياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وحرص العامري فاروق علي شد أزر اللاعبين بعد خروجهم من المحاضرة الأخيرة وقبل إستقلال الحافلة للتوجه لملعب المباراة.

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب 8 مايو استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء وصول حافلة الفريق الأحمر قبل نحو ساعة ونصف من انطلاق اللقاء الذي سيبدأ في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لهذه المباراة والذي جاء كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : احمد فتحي – سعد سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف

خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي – إسلام محارب

خط الهجوم : وليد سليمان – وليد أزارو.
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