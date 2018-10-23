قرار تقليص مساحات زراعة القصب يثير غضب الصعايدة بقنا.. المحصول يخضع لفترة فطام من الماء تصل لـ5 أشهر.. وزراعة البنجر تجربة لن يكتب لها النجاح فى ظل حرارة الجو القاسية

نقيب الفلاحين بقنا: القصب ينتج أكثر من 25 منتجا والقرار غير صائب وغير مدروس بشكل جيد

رئيس الجمعية العامة لمنتجى القصب: القصب غير مستهلك للمياه وفترة الفطام تصل لـ5 أشهر

نقيب مزارعى القصب بقنا: القرار لن يقضى على القصب نهائيًا لكنه سوف يقلص المساحات



كان لـ"صدى البلد" عدد من اللقاءات مع المزارعين والمسئولين....



قال عبدالراضى حمدان "مزارع" إن قنا معروف أن درجة حرارتها مرتفعة جدًا ولا تصلح مع هذه الطبيعة القاسية سوى محاصيل بعينها من أبرزها قصب السكر الذى يتميز بقدرته على تحمل درجة حرارة مرتفعة، إضافة إلى أنه أصبح محصولا رئيسيا للمزارعين، ولا يجيدون زراعة بدائل أخرى له، وكان من الأولى أن تقوم الدولة بتوفير أصناف ذات جودة أعلى وموفرة للمياه، بدلا من الاتجاه إلى هذا الحل الكارثى، الذى يهدد مستقبل آلاف الأسر التى تعيش على زراعة القصب، وما سوف يحدث إذا نقصت المساحات المنزرعة بالقصب.



ويرى أحمد أبوالوفا" نقيب الفلاحين بقنا"، بأن القرار غير صائب وغير مدروس بشكل جيد، لأن القصب لا يستهلك كمية المياه كما يشيع البعض لأنه يستمر فترة طويلة بدون مياه، والبنجر الذى لا يجيد زراعته المزارعون فى الصعيد لا يتحمل ارتفاع درجة الحرارة التى يتحملها القصب، وهو ما ينذر بفشل زراعته فى جنوب الصعيد، إضافة إلى أن مساحات القصب تضاءلت فى الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار المحروقات.



وأضاف أبوالوفا، كما أن محصول القصب لا يتوقف على إنتاج السكر فحسب والذى يعد من السلع الاستراتيجية بالدولة، لكن ينتج ويدخل فى إنتاج أكثر من 25 منتجا متنوعا، إضافة إلى أن درجة حلاوة السكر المستخلص من القصب تتفوق على أى محصول آخر، لافتًا إلى أنه لم يتلق أى إخطار رسمى حتى الآن بشأن تقليص مساحات زراعات القصب.



قال يوسف عبدالراضى- رئيس الجمعية العامة لمنتجى القصب، القصب يأخذ كمية مياه أقل من زراعات كثيرة تستنزف كميات كبيرة من المياه، فمدة رى القصب تكون ما بين 25 إلى 30 يوما، فى حين أن الذرة تسقى بالماء مل 10 أيام، ومقارنة القصب بالموز أو الأرز هى مقارنة ظالمة، كما أن القصب يخضع لفترة منع من الماء اسمى" الفطام" تأخذ 5 شهور لكى تزداد حلاوة القصب ونسبة السكر تبدأ فى يناير وتنتهى فى مايو، لذلك لابد من تشكيل لجان علمية لبحث هذا الأمر قبل اتخاذ مثل هذا القرار الذى سوف يكون له تأثير سيئ على مصانع السكر والعاملين بها وبزراعة القصب.



وأشار عبدالراضى، البنجر لن يكون بديلًا لقصب السكر فى الصعيد، فدرجة حرارة الصعيد لا يقوى على تحملها سوى قصب السكر الذى يتعايش مع هذه الظروف، إضافة إلى أن المصانع مهيئة للعمل فقط مع محصول القصب وليس البنجر، وإذا تم زراعة البنجر فلن يؤتى ثمار أو إنتاج يذكر، إضافة إلى أن القصب محصول استراتيجي يوفر على الدولة العملة الصعبة التى يستنزفها استيراد السكر.



فيما قال اللواء مختار فكار"نقيب مزارعى القصب بقنا"، إن قرار تقليص المساحات المنزرعة بالقصب لن يقضى على زراعة محصول القصب بالصعيد كما يظن البعض، لكن سوف يؤدى لتقليص المساحات، لأن محصول القصب تعتمد عليه الكثير من المصانع والعمالة وخطوط الديكوفيل.



وأشار فكار، إلى أن المزارع يبحث دائمًا عن العائد فلا يفرق معه البنجر من القصب الأهم هو الاستفادة التى سوف يحققها المحصول الجديد، لذا لابد من فترة حوار مجتمعى لإقناع المزارعين بفوائد زراعة البنجر وعلى رأسها استمراره فى الأرض لمدة 6 أشهر فقط، وهو عكس القصب الذى يستمر فى الأرض طوال العام، لافتًا إلى أن قنا مثل محافظات كثيرة كانت متميزة فى فترة من الفترات فى زراعة القطن، واختفى نهائيًا وحل محله القصب.



حالة من الغضب والاستياء استقبل مزارعو القصب بقنا، قرار تقليص المساحات المنزرعة بمحصول القصب وتخوفات من تطبيق القرار دون دراسة حقيقية ومتأنية لتبعات القرار والتى يصفونها بأنها سوف تؤدى إلى نتائج كارثية حال تطبيق القرار، فهناك 3 مصانع ضخمة تضم آلاف العمالة تعتمد بشكل رئيس على هذا المحصول الاستراتيجى، واختفاء 25 منتجا تعتمد على مخلفات القصب، إضافة لفشل تجربة زراعة البنجر لعدم تحمله حرارة الجو القاسية بالصعيد وعدم خبرة المزارعين بطرق زراعته.