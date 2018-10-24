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ديني

علي جمعة يكشف عن طريقة شرعية للتحصين من المس والسحر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:31 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إنه ورد فى الأثر "إن القرآن لما قرأ له" أى يقرأ العبد القرآن بهدف الدعاء أو الشفاء أو غيره.

وأضاف جمعة فى فتوى له ، ردا على سؤال سيدة "ابنى يكره البيت ولا يستطيع دخوله وكذلك يكره زوجته"، أن المسلمين يقرأون الفاتحة بهدف الدعاء، منوها بأنه من الممكن أن نقرأها سبع مرات، والمعوذتين سبع مرات، وآية الكرسى بأى عدد فردى، والشرح 41 مرة، بهدف التحصين.

وأشار إلى أن "كيد الشيطان كان ضعيفا"، أى أن مس الشيطان للعبد، لا يستطيع أن يتغلب على قراءة القرآن، لأن الشيطان يجرى عندما يذكر اسم الله، أما إذا كان وجود التعب مستمرا عند الشخص فهناك سبب آخر غير مس الشيطان.
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