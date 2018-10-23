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موجز البلد.. السيسي يلتقي رئيس وزراء بلغاريا.. محمد أبو العينين يتسلم نجمة العطاء.. سيلفي محمد بن سلمان في دافوس الصحراء

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:22 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
رصد موقع "صدى البلد" أبرز الأخبار والأحداث، الهامة على مدار اليوم والتي تنوعت بين الأخبار السياسية والرياضية والفنية والعالمية.

وكان من بين أبرز الأخبار: لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البرتغالي، وفوز محمد أبو العينين وزاهي حواس بجائزة نجمة العطاء من أكبر منظمة إيطالية.

وجاء أيضا من ضمن أبرز الأخبار تعرض الإعلامية مي حلمي لأزمة صحية بعد إلغاء زفافها على الفنان محمد رشاد، وزحام حول محمد بن سلمان لالتقاط سيلفي في دافوس الصحراء.
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