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احتفالية كبرى في ذكرى ملحمة حرب أكتوبر بجامعة بنها .. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:08 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أنهت جامعة بنها اليوم الاحتفالية الكبرى لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة تحت رعاية الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والتي تضمنت أوبريت عن حرب أكتوبر قدمه منتخب الجامعة للفلكلور الشعبي.

شهدت الاحتفالية تكريمًا لخمسة أبطال من أبناء القوات المسلحة الذين خاضوا حرب أكتوبر وهم اللواء المقاتل علي عرفه واصل بطل معركة تكريت والمقاتل عبدالجواد سويلم الملقب بالشهيد الحي والمقاتل علي عبدالغني والذي شارك في ضرب المدمرة ايلات والمقاتل هنيدي مهدي الذي قام بأسر أول أسير اسرائيلي والمقاتل احمد ادريس الذي قام بوضع شفرة حرب اكتوبر.

تحدث أبطال حرب أكتوبر عن قصص البطولات الواقعية التي مروا بها ومعارك أكتوبر وما بذله هذا الجيل للحفاظ علي وطنهم مطالبين الشباب ببذل الجهد والعمل علي نهضة بلدهم والوقوف بجانب الجيش المصري والشرطة المدنية فمصر تحتاج الي كل أبنائها، واشاد أبطال حرب أكتوبر بتنظيم احتفالية جامعة بنها، مؤكدين أنها فرصه لتواصل الأجيال وتعريف الشباب بما تقدمه القوات المسلحة من تضحيات علي مر العصور.

أكد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية أن هؤلاء الأبطال هم رموز الولاء والانتماء لجميع الشعب المصري فهم رجال نشرف بهم كجميع أبناء القوات المسلحة المصرية، مشيرًا الى أن القوات المسلحة والشرطة المدنية تبذل أغلى ما لديها للحفاظ على حدود وأمن الوطن فلهم منا كل التحية والتقدير.

وأضاف أن الجندي المصري هو من صنع الفارق في حرب اكتوبر رغم تفوق العدو في التسليح، مؤكدًا أن العزة والكرامة والانتصار لا يقدرهم إلا من عانى من الهزيمة والانكسار.

وطالب محافظ القليوبية بأن يقف الشعب المصري خلف قيادته وجيشه وشرطته في حربهم ضد الإرهاب، وهي حرب ضد الخسة والندالة فهي من أصعب الحروب ولكننا قادرون علي النصر بتضحيات أبنائنا من الجيش والشرطة لتستمر مسيرة التقدم والعلم.

ومن جانبه قال الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة في افتتاحية الاحتفالية، إن حرب أكتوبر المجيدة والانتصار الذي حققته مصر فيها، جاء من خلال ملحمة شاركت فيها قواتنا المسلحة والشرطة والمواطنين، وجاءت بمثابة فخر وموضع اعتزاز لنا جميعًا وللأجيال القادمة.

وقال المغربي أن التاريخ لا ينسي أحد فما نصنعه اليوم تفتخر به الأجيال القادمة ويسطر في التاريخ كما يحدث اليوم باحتفالنا بنصر أكتوبر بعد مرور 45 سنة، مطالبًا الشباب بالعمل والتطوير لبناء اقتصاد قوي خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيش فيه اليوم.
احتفالية كبرى في ذكرى ملحمة حرب أكتوبر بجامعة بنها .. صور
احتفالية كبرى في ذكرى ملحمة حرب أكتوبر بجامعة بنها .. صور
احتفالية كبرى في ذكرى ملحمة حرب أكتوبر بجامعة بنها .. صور
احتفالية كبرى في ذكرى ملحمة حرب أكتوبر بجامعة بنها .. صور
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