في يومه العالمي تعرف على الروماتيزم الالتهابي

يحتفل العالم في الثالث والعشرين من أكتوبر في كل عام، باليوم العالمي لـ"الروماتيزم"، أو"الرثْيَة"، وهو مصطلح للمشاكل الطبية التي تصيب المفاصل، وذلك وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي.



ويعد الروماتيزم الالتهابي هو مصطلح عام يستخدم لتغطية العشرات من الاضطرابات، وعادة ما يشار إليها باسم الاضطرابات الروماتيزمية، وهذه هي المشاكل غالبا ما تكون متعلقة بـالتهاب المفاصل، والعضلات والأنسجة التي تربط أو تدعم الأعضاء وأجزاء من الجسم الداخلية الأخرى.



ويمكن للعديد من الاضطرابات الروماتيزمية أن تكون أحد أسباب اضطرابات المناعة الذاتية، حيث أن هذه الأمراض تتطور عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الأنسجة السليمة في الجسم بدلًا من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات، وهناك اضطرابات روماتيزمية أخرى تنتج عن البلورات، مثل بلورات حمض اليوريك التي يمكن أن تهاجم الجسم عند الإصابة بالنقرس.



ويدعى مجال الطب الذي يتناول هذه القضايا باسم "الروماتيزم"، حيث أن أطباء الروماتيزم هم أطباء متخصصون في اضطرابات المفاصل والعضلات وجهاز المناعة.