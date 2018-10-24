ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المصري يختتم تدريباته على استاد الشهداء استعدادا لفيتاكلوب غدا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:17 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم على ستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا مرانًا خفيفًا في ختام استعداداته لمباراة الإياب بدور نصف النهائي من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه على نفس الملعب في السادسة مساء الأربعاء بمضيفه فيتا كلوب الكونغولي .

وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 70 دقيقة حرص العميد على تلقين لاعبيه لبعض اللمسات النهائية لخطة اللعب التي سيتم الإلتزام بها ، كما ركز العميد على الضربات الحرة المباشرة من على حدود منطقة الجزاء ، كذلك الضربات الركنية وتحرك اللاعبين داخل منطقة الجزاء ، واختتم المران بتنفيذ اللاعبين عددًا من ركلات الجزاء تألق خلالها حارس المرمى أحمد مسعود.

شهد المران حضور مسئولي بعثة المصري أحمد شملة رئيس البعثة و محمود الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري وأحمد عوض عضو مجلس الإدارة ومحمد ياسين ممثل الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس منطقة بورسعيد.

loading...

ترشيحاتنا

كارتيرون للاعبي الأهلي: دافعوا عن اسم ناديكم واستعيدوا اللقب القاري

غير خفض ضغط الدم.. 5 فوائد لـ عصير الكركديه

خالد بيومي يهنئ الأهلي ويشيد بـ وفاق سطيف

أول رد من الإعلامية مى حلمى حول أزمتها الصحية وعلاقتها مع محمد رشاد

وثائقى.. الأهلي يعزز رقمه القياسي في الوصول لنهائي دورى أبطال أفريقيا

محمد رشاد يكشف أسبابا جديدة عن إلغاء زفافه على مي حلمي

شاهد .. كيف احتفل نتنياهو بعيد ميلاده

ترامب: أردوغان كان قاسيا جدا في تصريحاته عن السعودية

بنطلون mom fit موضة 2019.. صور

الاهلى ووفاق سطيف .. جاشة يمنح الجزائريين قبلة الحياة بالهدف الثانى

هل تحتسب ركعة كاملة لمن لحق الإمام أثناء الركوع

حبس ممرض تحرش بمريضة تحت تأثير المخدر داخل العناية المركزة بمستشفى الدمرداش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو
كلمة أبو العينين في حفل تكريمه من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.. فيديو
حسين هريدى: إفريقيا تحوى 30% من الاحتياطي العالمى للمعادن.. فيديو
جمعية منتجي البطاطس: حذرنا من حدوث أزمة الأسعار .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟