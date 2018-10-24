المصري يختتم تدريباته على استاد الشهداء استعدادا لفيتاكلوب غدا

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم على ستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا مرانًا خفيفًا في ختام استعداداته لمباراة الإياب بدور نصف النهائي من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه على نفس الملعب في السادسة مساء الأربعاء بمضيفه فيتا كلوب الكونغولي .





وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 70 دقيقة حرص العميد على تلقين لاعبيه لبعض اللمسات النهائية لخطة اللعب التي سيتم الإلتزام بها ، كما ركز العميد على الضربات الحرة المباشرة من على حدود منطقة الجزاء ، كذلك الضربات الركنية وتحرك اللاعبين داخل منطقة الجزاء ، واختتم المران بتنفيذ اللاعبين عددًا من ركلات الجزاء تألق خلالها حارس المرمى أحمد مسعود.





شهد المران حضور مسئولي بعثة المصري أحمد شملة رئيس البعثة و محمود الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري وأحمد عوض عضو مجلس الإدارة ومحمد ياسين ممثل الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس منطقة بورسعيد.