مصرع 3 فنيين كهرباء وإصابة آخر بأسيوط

لقي 3 فنيين كهرباء مصرعهم، وأصيب آخر إثر سقوط رافعة اعمدة كهرباء عليهم اثناء توصيل خط جهد متوسط لأرض الظهير الصحراوي شرق الكمين بمركز القوصية بأسيوط.



وكان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط رافعة وعمود الجهد على 4 فنيين كهرباء أثناء توصيل خط جديد جهد متوسط لأرض الظهير الصحراوي شرق الكمين، وتم الانتقال على الفور لمكان الحادث.



وبالفحص تبين مصرع "محمود .م .ع " 42 سنة، و"حمدى .م .ع " 33 سنة مقيمين قرية باقور مركز أبو تيج، و"أحمد.ط.ع" 20 سنة من محافظة المنيا، وتم نقلهم لمشرحة القوصية المركزى، فيما أصيب "عبد الله .م .م" 20 سنة، من محافظة المنيا بحالة خطيرة وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.