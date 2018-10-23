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تعليم

ختام الدورة التدريبية الأولى لأعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الفيوم.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:07 م
صدى البلد
نبيل أبو السعود
اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الأولي لأعضاء الهيئة المعاونة والتى نظمتها كلية الخدمة الاجتماعية خلال الفترة من 14 الى 23 أكتوبر بقاعة المؤتمرات بالكلية .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل، رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور محمد عيسي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور زينب الباهي القائم بأعمال عميد الكلية والدكتور عماد عبدالسلام المدرس بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية و منسق الدورة والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام والمتدربين.

وتعد هذه الدورة هي الأولي من نوعها لأعضاء الهيئة المعاونة من مدرسين مساعدين ومعيدين وذلك لرفع كفاءة و مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقد تضمن البرنامج عدة محاضرات شملت الخطة الإستراتيجية للجامعة و ملامح اللائحة التنظيمية لقانون الجامعات و معايير الجودة ومتطلبات التأهيل للإعتماد و البحث العلمي والنشر الدولي .

ختام الدورة التدريبية الأولى لأعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الفيوم.. صور
ختام الدورة التدريبية الأولى لأعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الفيوم.. صور
ختام الدورة التدريبية الأولى لأعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الفيوم.. صور
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