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تعليم

ندوة عن دور التطوع في تنمية المجتمع بجامعة الفيوم .. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:03 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم بالتعاون مع جمعية مصر الخير ندوة بعنوان " دور التطوع في تنمية المجتمع ".

أكد شريف عزوز مدير إدارة المتطوعين بجمعية مصر الخير أن معنى التطوع عمل بدون أجر واختياري بهدف استثمار وقت الفراغ في خدمة المجتمع المحيط وكذلك أهمية ودور العمل التطوعي وخاصة من خلال المشاركة بالقوافل الطبية وبرامج التكافل الإجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا مما يسهم في تقليل الفجوة بين طبقات المجتمع.

تم خلال الندوة عرض فيديو توضيحي لعدد من الأعمال التطوعية المختلفة كما تم توزيع استمارات تطوع على الطلاب الراغبين بالمشاركة.

ندوة عن دور التطوع في تنمية المجتمع بجامعة الفيوم .. صور
ندوة عن دور التطوع في تنمية المجتمع بجامعة الفيوم .. صور
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