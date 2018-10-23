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تعليم

دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بجامعة الفيوم .. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:41 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم بالتعاون مع كلية التمريض، دورة تدريبية تحت عنوان "الإسعافات الأولية للكليات المتخصصة" تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم بالمكتبة المركزية , حاضر خلالها الدكتورة نجلاء فتحى المعيد بقسم الباطنى والجراحى بكلية التمريض.

وأشارت الدكتورة نجلاء فتحى الى أن الأهداف الرئيسية للدورة التدريبية تشمل عدة محاور تعتمد على إلمام الطالب الجامعي بمبادئ الإسعافات الأولية ليكون قادرًا على تقديم المساعدة الطبية العاجلة في الحالات الطارئة له أو لغيره من المصابين.

وتم خلال الدورة تقديم تدريبات عملية وإجرائية للطلاب حول كيفية تقديم التصرف الفوري في حالات النزيف والكسور والاختناق والتسمم .

دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بجامعة الفيوم .. صور
دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بجامعة الفيوم .. صور
دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بجامعة الفيوم .. صور
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