ورشة عمل بعنوان سيكودراما بجامعة الفيوم .. صور

نظمت سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية ورشة عمل تحت عنوان " سيكودراما " بالمكتبة المركزية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم حاضر خلالها أحمد يوسف الروبي باحث دكتوراه في مجال الصحة النفسية وعلم النفس والإخصائي النفس .



استعرض أحمد يوسف أهداف ورشه العمل والتي شملت تعريف "السيكودراما" أو الدراما النفسية بمعناها المتعارف عليه وذلك بأنه طريقة من طرق العلاج النفسي المتعددة ويجتمع من خلاله علم النفس والدراما معًا وهي طريقة تعتمد على علاج الشخص بشكل مختلف باستخدام الفن من خلال أدوار تمثيلية تشبه حالته النفسية الداخلية لبعض المواقف التي مر بها أو يعيشها مما يساعده على تفريغ انفعالاته واضطراباته في الأدوار التي يجسدها .



و أكد على أهمية استخدام ذلك النوع من العلاج لدوره الفعال في تنمية التواصل مع الآخر وفهم الذات وعلاج الادمان والأطفال الذين تعرضوا لتعنيف أسري أو مجتمعي وتتم جلسات الدراما النفسية في مجموعات وفترتها الزمنية تتراوح بين 90 إلى 180 دقيقة وتعتبر هذه الجلسات أداة فعالة لتفريغ الانفعالات السلبية .