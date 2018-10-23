البرلمان الإفريقي: قمة السيسي والبشير تدعم العلاقات الثنائية

أشاد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى، بتصريحات السفير عبد المحمود عبد الحليم السفير السودانى فى القاهرة التى أعلن خلالها ان الرئيس عبد الفتاح السيسى سيزور الخرطوم بعد غد الخميس للمشاركة فى اجتماع اللجنة العليا المصرية السودانية وان القمة الرئاسية بين السيسى ونظيره السودانى عمر البشير ستعقد خلال الزيارة وتخرج عنها أخبار سارة لشعبى البلدين.



وأكد " الجندى " فى بيان له اليوم، أهمية القمة لدعم العلاقات بين مصر والسودان والدول الافريقية متوقعا نجاح تلك القمة وتحقيقها لجميع أهدافها السياسية والاقتصادية مؤكدا أهمية توقيت الزيارة والقمة بين الرئيسين السيسى والبشير خاصة ان هناك العديد من الأحداث والأوضاع السياسية المهمة افريقيا وعربيا ودوليا.



ووصف النائب مصطفى الجندى العلاقات بين القاهرة والخرطوم بالاستراتيجية والتاريخية وذات الخصوصية بين البلدين وشعبى وادى النيل خاصة ان الرئيس السيسى يعطى اولوية قصوى للتعاون مع السودان فى مختلف المجالات.



وطالب النائب مصطفى الجندى الحكومة بمتابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات التى تم توقيعها بين مصر والسودان خلال المرحلة الماضية وايضا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تتم خلال الزيارة الزيارة وايضا تنفيذ ومتابعة جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى وقعتها مصر مع مختلف دول القارة السمراء.



أكد الجندى ان هناك مجالات متعددة بين مصر والسودان خاصة فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية والتبادل التجارى بين البلدين واقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة لصالح شعبى وادى النيل مطالبا الحكومة بالاسراع فى استغلال التعاون مع دولة السودان فى مختلف المجالات.