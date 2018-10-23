المحروسة يوقع بروتوكولا لتعزيز حقوق النساء مع الكويتية لحقوق للإنسان

وقع مركز المحروسة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، اتفاقا للتعاون والشراكة فيما بينهما، من أجل تبادل الخبرات، وتنظيم برامج التدريب، وإطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة تعود بالفائدة على أوضاع المرأة في كلا البلدين بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص.



وحسب بيان عن المركز اليوم، أكدت هيا الدبوس، مسؤولة لجنة المرأة، وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، أن اتفاقية التعاون ستمكن المنظمتين من العمل سويًا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويخص إنهاء كافة أشكال العنف ضد النساء، وتحقيق المساواة في النوع، وتعزيز مكانة المرأة العاملة، وإيجاد بيئة عمل داعمة لها.



وقال هاني إبراهيم، رئيس مجلس إدارة "المحروسة"، إن الاتفاقية تأتي ضمن الإطار العام الداعم لمكانة المرأة العربية، ومشاركتها في صناعة القرار العام.



وأضاف أننا سنعمل سويا لإيجاد منصة دائمة للمشاركة الفعالة للمرأة العربية في صناعة السلام، وأيضا في الارتقاء بحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمن المبادرات التي ستجمع منظمتينا مبادرة "تمكين 2030"، والتي تستهدف تمكين النساء وفق أجندة الأمم المتحدة، لأهداف التنمية المستدامة.



وسينظم مركز المحروسة والجمعية الكويتية، سلسلة فعاليات توعوية في حملة الـ16 يومًا الخاصة بتعبئة المجتمع للتضامن معًا، ضد كافة أشكال العنف ضد النساء، والتي ستبدأ في 25 نوفمبر المقبل، ولمدة 16 يومًا، وترعاها الأمم المتحدة.

