شباب الوفد بالفيوم يبحث شكوى المواطنين من موقف طامية

تقدم العديد من أهالى مركز طامية بالفيوم بشكاوى لشباب الوفد بمركز طامية الفيوم بسبب ضغط الركاب بموقف طامية وعدم تواجد سيارات لنقلهم للفيوم.





توجه مينا محسن رئيس شباب الوفد بالفيوم وباسم سيد المطيرى أمين صندوق شباب الوفد بالفيوم و محمد البحيرى سكرتير مساعد اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، إلى موقف مركز طامية لبحث الشكوى مع الركاب الذين اشتكوا من الزحام الشديد فى أوقات الذروة.





وقال حلمى أحمد: الصبح من الساعة الثامنة حتى التاسعة والنصف الزحام شديد ولا نجد سيارة توصلنا إلى مقار أعمالنا، وقالت جهاد خفاجى السواقين مش عاجبهم الأجرة وده سبب المشكلة، وقال أحمد رشاد الصبح من طامية وآخر النهار من الفيوم المواصلات صعبه ويوم الأحد مستحيلة.





وفى لقاء مع أحمد حفنى ، مدير موقف طامية أكد أن المشكلة دى موجودة منذ 15 عاما، سببها تحميل السيارات للركاب من طامية وانتظارها فى الفيوم حتى تجد ركاب فيتجمع الركاب فى الموقف وليس لنا سلطة على السيارات لتعود فارغة ويسبب هذا خسائر مادية للسائقين وأوضح ان الموقف قوته ١١٢ سيارة لنقل الركاب للفيوم ، واتفقت إدارة المواقف مع 20 سيارة وتخصيصها لنقل الطلاب للجامعة لخفض الضغط وتخصيص سيارة ميكروباص من ادارة المواقف للطوارئ عند شدة الازدحام.





كما أشار إلى أنه فى عام 2010 قام اللواء عبد الغفار مدير إدارة المواقف فى هذا الوقت بتخصيص ثلاثة أتوبيسات هيئة نقل عام لنقل الركاب أوقات الذروة واعترض سائقو الموقف واضربوا بعد قيام الثورة عام 2011 وتم وقف هذه الأتوبيسات، ونقوم الآن بإحضار سيارات من الخطوط الأخرى ونعطيهم بون ضغط ركاب لحل الأزمة.



