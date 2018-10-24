اقتصاديون لـ صدى البلد: صندوق مخاطر أفريقيا يعزز علاقات مصر الخارجية.. ويسهم في زيادة استثماراتنا داخل القارة السمراء

بعد إعلان الحكومة عن تأسيس صندوق تأمين مخاطر أفريقيا:

علي الإدريسي: صندوق مخاطر أفريقيا يعزز علاقات مصر بالقارة السمراء

مصطفى أبو زيد: تأمين المخاطر سيسهم في زيادة الاستثمارات في إفريقيا





أشاد خبراء الاقتصاد بقرار المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وزير الإسكان بإنشاء صندوق مخاطر للشركات المصرية العاملة في أفريقيا.





قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن موافقة الحكومة على تأسيس صندوق لتأمين المخاطر التي تواجهها الشركات المصرية التي تستثمر في أفريقيا خطوة ممتازة.





وأضاف "الإدريسي" في تصريحات لـ"صــدى البــــلـد"، أن هذه الخطوة من شأنها أن تعمل على تحفيز المستثمرين المصريين للاستثمار فى أفريقيا، كما أنها تساهم فى تعزيز العلاقات المصرية بالقارة السمراء.





وأشار إلى أن الصندوق يسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد غير المستغلة بالقارة وتحقيق سبل التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية مشتركة بين مصر وأفريقيا.





أكد مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، أن موافقة الحكومة على تأسيس صندوق لتأمين المخاطر التي تواجهها الشركات المصرية التي تستثمر في أفريقيا، ستعطي مزيدا من الثقة لدى المستثمرين المصريين، لافتا إلى أن هذا الصندوق سيكون نقطة تحول جاذبة لمزيد من الاستثمار فى القارة الإفريقية خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل.





وأضاف "أبو زيد"، في تصريحات لـ"صــدى البــلـد"، أن هذا الصندوق سيكون بمثابة المحفز على زيادة الاستثمارات المصرية فى أفريقيا وفتح آفاق وأسواق جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.





وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت خلال اجتماعها أمس الأول الاثنين على تأسيس صندوق لتأمين المخاطر التي تواجهها الشركات المصرية التي تستثمر في أفريقيا،لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز المستثمرين المصريين على الاستثمار في أفريقيا.



