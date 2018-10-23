المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات: برونزية أولمبياد الشباب إنجاز كبير

علق هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، على فوز منتخب مصر بالميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب بالأرجنتين في كرة الصالات، قائلا:" مبروك للشعب المصري، وده إنجاز كبير".



وأضاف "صالح " في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" فوزنا ببرونزية أولمبياد الشباب رسالة للعالم تؤكد على تفوق مصر في تلك اللعبة".



وتابع أن الفرق المشاركة في البطولة كانت قوية وعلى رأسها البرازيل والأرجنتين وروسيا وإيران، ولكننا استطعنا تأهيل لاعبي منتخب مصر للمشاركة في تلك البطولة وتحقيق نتائج إيجابية".