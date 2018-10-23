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تعليم

جامعة الفيوم تعقد الاجتماع التاسع لمديري وحدات ضمان الجودة.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:02 م
صدى البلد
نبيل أبو السعود
عقد مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بجامعة الفيوم برئاسة الدكتور جمال فرج عقد الاجتماع الدوري التاسع لمديري وحدات ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط عمل وحدات ضمان الجودة وكيفية تقييمها ومتابعتها وإصدار تقاريرها، وكذلك النظر في مقترحات وحدات ضمان الجودة بشأن الزيارات الميدانية والمراجعة الداخلية للوحدات، بالإضافة إلى تحديد موعد ورشة عمل النظم وآليات التقديمات الجديدة وموقف الكليات منها.

كما تم وضع تصور لتطوير العلاقة بين المركز ووحدات ضمان الجودة بالكليات من حيث الدعم الفني، وورش العمل، والدورات التدريبية.
جامعة الفيوم تعقد الاجتماع التاسع لمديري وحدات ضمان الجودة.. صور
جامعة الفيوم تعقد الاجتماع التاسع لمديري وحدات ضمان الجودة.. صور
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