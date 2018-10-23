بوجبا ورونالدو يقودان تشكيلتي مباراة القمة بين اليونايتد ويوفنتوس

أعلن مدربا فريقي مانشستر يونايتد ويوفنتوس عن تشكيلتي الفريقين في القمة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" .
وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كالتالي:
في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
في خط الدفاع: أشلي يونج، كريس سمولينج، فيكتور ليندلوف ولوك شو.
ي خط الوسط: نيمانيا ماتيتش، بول بوجبا، خوان ماتا.
في خط الهجوم: أنطوني مارسيال، ماركوس راشفورد روميلو لوكاكو.
أما الضيف يوفنتوس فجاءت تشكيلته كالتالي:
في حراسة المرمى: تشيزني.
في خط الدفاع: بونوتشي، كيليني، كانسيلو وخوان كوادرادو وساندرو.
في خط الوسط: بيتانكور، ميراليم بيانيتش وبليز ماتويدي.
في خط الهجوم: باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو.
وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كالتالي:
في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
في خط الدفاع: أشلي يونج، كريس سمولينج، فيكتور ليندلوف ولوك شو.
ي خط الوسط: نيمانيا ماتيتش، بول بوجبا، خوان ماتا.
في خط الهجوم: أنطوني مارسيال، ماركوس راشفورد روميلو لوكاكو.
أما الضيف يوفنتوس فجاءت تشكيلته كالتالي:
في حراسة المرمى: تشيزني.
في خط الدفاع: بونوتشي، كيليني، كانسيلو وخوان كوادرادو وساندرو.
في خط الوسط: بيتانكور، ميراليم بيانيتش وبليز ماتويدي.
في خط الهجوم: باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو.