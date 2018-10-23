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حوادث

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد قسم ثان ومركز شرطة سيدي سالم .. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:59 م
مدير الأمن يستمع
مدير الأمن يستمع لشكاوي المواطنين
محمود زيدان
تفقد اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، عددًا من المنشآت الشرطية والأمنية، للوقوف على مدى انتظام العمل بها وانضباط الخدمات الأمنية المكلفة بتأمينها.

وشملت جولة مدير الأمن، تفقد قسم ثان كفر الشيخ ومركز شرطة سيدي سالم، وخدمات تأمين الأكمنة والكنائس والمنشآت الحيوية.

ووجه مدير أمن كفر الشيخ تعليماته المشددة بحُسن معاملة المواطنين وتفعيل واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بضوابط أعمال التأمين، ومواجهة أي خروج على القانون بكل حسم وحزم.
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد قسم ثان ومركز شرطة سيدي سالم .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد قسم ثان ومركز شرطة سيدي سالم .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد قسم ثان ومركز شرطة سيدي سالم .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد قسم ثان ومركز شرطة سيدي سالم .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد قسم ثان ومركز شرطة سيدي سالم .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد قسم ثان ومركز شرطة سيدي سالم .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد قسم ثان ومركز شرطة سيدي سالم .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد قسم ثان ومركز شرطة سيدي سالم .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد قسم ثان ومركز شرطة سيدي سالم .. صور
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