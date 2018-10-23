البحوث الإسلامية يوضح معنى الغيبة

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية سؤال يقول صاحبه : " ما هي الغيبة؟ وماذا يجب عليَّ حينما أجد شخصا يغتاب آخر أمامي؟".



ردت لجنة الفتوى: الغيبة هي ذِكْرُ إنسان بما يكره في غيبته، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره»، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته» صحيح مسلم (4/ 2001). فالغيبة محرمة بلا جدال، ويجب على كل إنسان أن يحاول الرد عن عرض أخيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).



وتابعت: أن تكون ذكيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتتخير الأوقات المناسبة والألفاظ المناسبة التي تؤدي إلى المطلوب، قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [النحل: 125]، وقال تعالى مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ }.