ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

البحوث الإسلامية يوضح معنى الغيبة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:48 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية سؤال يقول صاحبه : " ما هي الغيبة؟ وماذا يجب عليَّ حينما أجد شخصا يغتاب آخر أمامي؟".

ردت لجنة الفتوى: الغيبة هي ذِكْرُ إنسان بما يكره في غيبته، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره»، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته» صحيح مسلم (4/ 2001). فالغيبة محرمة بلا جدال، ويجب على كل إنسان أن يحاول الرد عن عرض أخيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

وتابعت: أن تكون ذكيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتتخير الأوقات المناسبة والألفاظ المناسبة التي تؤدي إلى المطلوب، قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [النحل: 125]، وقال تعالى مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ }.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على مواصفات الشفاة المثالية

غرام وانتقام.. علاقة آثمة وراء مقتل ربة منزل بالقلمون في الوادى الجديد

افتتاح مستشفى طوارئ بلبيس خلال أيام.. انتهاء جميع التجهيزات بتكلفة 30 مليون جنيه.. والمشروع يخدم أهالي الشرقية ومصابي الطرق السريعة.. صور

مختار مختار مدرب الإنتاج يثير الرعب في الزمالك قبل مواجهة كأس مصر

في اليوم العالمي للروماتيزم.. تعرف على أسبابه وأعراضه

شاهد..انطلاق أول رحلة للأتوبيس الكهربائي بالإسكندرية

الزمالك إلى دور الـ 8 من كأس مصر بثنائية في شباك الإنتاج.. فيديو

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

المنتخب يحسم الجدل حول انضمام عبدالله السعيد للفراعنة مجددا

مي حلمي تسترجع ذكرياتها مع محمد رشاد فى صدى البلد

مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 كأس مصر

رسميا .. الهلال السعودي يعلن إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

غرف نوم بناتي تسيطر عليها النعومة والجمال

فيديو

الزمالك إلى دور الـ 8 من كأس مصر بثنائية في شباك الإنتاج.. فيديو
محافظ البحر الأحمر: الغردقة ضمن أفضل 5 مدن سياحية بالعالم .. فيديو
لحظة تكريم أبو العينين وتسليمه جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا.. فيديو
محافظ البحر الأحمر: الانتهاء من إنشاء السدود استعدادا لمواجهة السيول .. فيديو
الزمالك يسجل الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي بالنيران الصديقة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟