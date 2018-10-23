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أخبار العالم

البرلمان الإسباني يتخذ قرارا مصيريا بخصوص صفقات السلاح للسعودية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:53 م
البرلمان الأسباني
البرلمان الأسباني
رويترز
صوت البرلمان الإسباني، اليوم الثلاثاء، على استمرار مبيعات الأسلحة للسعودية، عقب تقديم مشروع قانون لوقف مبيعات السلاح إلى السعودية.

وقالت الحكومة الاشتراكية الإسبانية إنها قررت الانضمام لحزب الشعب، حزب المعارضة الرئيسي، في رفض مذكرة برلمانية تطالب الحكومة بوقف هذه الصفقات.

وجرى تسليط الضوء بالفعل على مبيعات الأسلحة الإسبانية للسعودية الشهر الماضي عندما أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستوقف بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للرياض قبل أن تعدل عن قرارها بعد ذلك ببضعة أيام.
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